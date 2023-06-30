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Ne hayallarle transfer edilmişti! Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

Spor Haberleri

Manchester United, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı. Weghorst, Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden İngiliz devi Manchester United, kiralık sözleşmesi biten Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceği belirtildi.

Ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü, İngiliz devinde 31 maçta sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ne hayallarle transfer edilmişti! Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımda 18 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Wout Weghorst Beşiktaş Burnley Spor Haberler

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