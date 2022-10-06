Ne gerek vardı bu harekete! Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile pes dedirtti
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Trabzonspor, Monaco karşısında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Temsilcimizde golcü futbolcu, kendisine faul yapılan bir pozisyonda yere düşerken rakibinin yüzüne tekme attığı gerekçesiyle hakem Giorgi Kruashvili tarafından kırmızı kart ile cezalandırdı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada Maxi Gomez'e tepki gösterirken, hareketin takımı 10 kişi bırakmaya değecek bir hareket olmadığı yönünde eleştirilerde bulundular.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco ile karşılaşıyor. Mücadelede temsilcimiz 11. dakikada kırmızı kart görürken 14. dakikada yenik duruma düştü.
VAR KONTROLÜ KIRMIZI KART GETİRDİ
Karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez, Monacolu futbolcu Kamara'nın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı ve faulü aldı. Ancak deneyimli golcü yere düştüğünde rakibinin yüzüne vurduğu gerekçesiyle hakem Giorgi Kruashvili tarafından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı.
3 DAKİKA SONRA GOL YEDİK
Trabzonspor, Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesinden 3 dakika sonra topu ağlarında gördü. Monaco, Ben Yedder'in golüyle 11. dakikada mücadelede 1-0 öne geçti.