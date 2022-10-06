Ne gerek vardı bu harekete! Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile pes dedirtti

Trabzonspor, Monaco karşısında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Temsilcimizde golcü futbolcu, kendisine faul yapılan bir pozisyonda yere düşerken rakibinin yüzüne tekme attığı gerekçesiyle hakem Giorgi Kruashvili tarafından kırmızı kart ile cezalandırdı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada Maxi Gomez'e tepki gösterirken, hareketin takımı 10 kişi bırakmaya değecek bir hareket olmadığı yönünde eleştirilerde bulundular.