Ne Dzeko ne Icardi! Arapların gözü Kayserispor'un Süper Lig'i sallayan golcüsünde
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Fırtına gibi bir sezon geçiren Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan ekiplerinden teklif yağıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi durumunda Thiam'ı gitmesine onay verecek.
Kayserispor'da sezon müthiş başlayan Mame Thiam için Suudi Arabistan ekipleri devrede. Senegalli golcüye, Arap takımlarından adeta teklif yağıyor.
YÜKSEK TEKLİFE ONAY VERİLECEK
Kayserispor, Mame Thiam'ın Suudi Arabistan'a gitmesine yüksek bir teklif gelmesi durumunda onay verecek. Senegalli golcünün performansını böyle sürdürmesi durumunda Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
9 MAÇTA 9 KEZ SKORA KATKI VERDİ
Mame Thiam bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Haberler.com / Spor