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Ne Dzeko ne Icardi! Arapların gözü Kayserispor'un Süper Lig'i sallayan golcüsünde

Fırtına gibi bir sezon geçiren Kayserispor'un golcüsü Mame Thiam'a Suudi Arabistan ekiplerinden teklif yağıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi durumunda Thiam'ı gitmesine onay verecek.