Ne diyecekleri büyük merak konusuydu! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan ses var

Fenerbahçe'de yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının ardından iki futbolcunun da yaşanan sürece ilişkin açıklamaları ortaya çıktı.

İRFAN CAN: AİLE İÇİNDE TARTIŞMA NORMALDİR

Milli futbolcu, alınan kararın kendisini şaşırttığını belirterek, soyunma odasında yaşanan tartışmaların her takımda olabileceğini söyledi. Kahveci, "Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Bu, aile içinde yaşanabilecek bir durumdur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu" dedi. Hatırlanacağı üzere İrfan Can, Samsunspor maçı sonrası takım arkadaşı Archie Brown ile tartışma yaşamıştı.

CENK TOSUN: TEPKİ DEĞİL, BU HIRS

Kadro dışı bırakılan bir diğer isim Cenk Tosun da kararı şaşkınlıkla karşıladı. Deneyimli golcü, Samsunspor maçında oyuna girmek için hazırlandığını ancak değişiklik hakları dolduğu için sahaya çıkamadığını belirterek, "Oyuna giremeyince bir anlık sinirle yeleğimi fırlattım. Bu tepki değil, hırsımdandı. Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Ben sadece oynamak istedim" dedi.

YÖNETİMİN KARARI NET

Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncunun da takım içi disiplini bozduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran'ın, disiplin konusunda taviz vermeyeceği ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun da bu kararı desteklediği belirtiliyor.

GÖZLER YENİ GELİŞMELERDE

İrfan Can ve Cenk Tosun'un durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Fenerbahçe camiasında ise iki futbolcunun yeniden takıma dönüp dönmeyeceği büyük merak konusu.