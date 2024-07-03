Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi sonrası akıllara ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın maçtan önce yaptığı yorumlar geldi.

GÜNDEM OLDU

Avusturya maçı öncesi A Milli Takımımızın 4-6-0 taktiğiyle maça çıkarsa gol atamayacağını savunan Sergen Yalçın'ın tahmini yine gerçekleşmedi. Milli Takım, tarihindeki en erken golü kaydederek tarihi bir başarı elde etti.

"GOL ATAMAYIZ" DEMİŞTİ

Maç öncesinde Sergen Yalçın, Milli Takım'ın Avusturya maçına çıkacağı 4-6-0 taktiğini eleştirmişti. Santraforsuz gol atamayacağımızı savunan Yalçın, "Semih neden oynamıyor mesela? Kenan kadar oynar. Santraforsuz oynarsak Avusturya'ya gol atamayız. 4-6-0 böyle oynanan bir taktik değil, topun sende kalması lazım. Barcelona bu taktikle yüzde 83 topla oynuyordu" demişti.