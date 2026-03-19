Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, Liverpool ile oynanacak rövanş maçı öncesi yaptığı değerlendirmelerle taraftarların tepkisini çekmişti. Altıntop, maçta kalecinin performansının belirleyici olacağını ve Galatasaray'ın gol atamazsa şansının olmayacağını belirtmişti. 4-0'lık Liverpool Galatasaray maçı sonrası ise Altıntop'un bu sözleri yeniden gündem oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 4-0 yenilerek elendi.
  • Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, maç öncesinde kalecinin performansının belirleyici olacağını ve Galatasaray'ın gol atması gerektiğini söylemişti.
  • Galatasaray maçta gol atamadı ve kaleci Uğurcan Çakır 4 gole rağmen kalesinde iyi performans gösterdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanacak kritik rövanş maçı öncesinde DAZN'a maç ile ilgili değerlendirmeler yapmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

KALECİNİN ÖNEMİNE VE ATILACAK GOLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hamit Altıntop, yaptığı değerlendirmede kalecinin performansının belirleyici olacağını söyleyerek, ' ' Galatasaray'da Liverpool maçında kilit oyuncu kesinlikle kaleci olacak. Onun çok fazla işi olacak. Takımın çok iyi ve birlik içinde savunma yapması gerekiyor.'' demişti.

Ayrıca Galatasaray'ın tur atlaması için kesinlikle gol atmasının gerektiğini çizen Altıntop, '' Galatasaray orada gol atamazsa şansı olmaz. Hücumda da mutlaka etkili olmaları ve fırsat kollamaları gerekir. Juventus ikinci maçı çok ikna edici değildi. Bu yüzden fazla havaya girmemek lazım. Liverpool'u orada yenmek çok zor bir iş olacak. Bu yüzden Galatasaray olarak biraz mütevazı olmalıyız.'' ifadelerini kullanmıştı.

ALTINTOP HAKLI ÇIKTI

4-0'lık Liverpool Galatasaray maçı sonrası ise Hamit Altıntop'un sözleri yeniden gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır 4 gole rağmen kalesinde devleşirken, rakip kalede gol bulamayan Cimbom, Avrupa'ya veda etti.

işe yarasaydı Bayer bırakmazdı

bu bilmek için hamit olmaya gerek yok. sanchez olmazsa bu seviyelerde maç kazanamaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

