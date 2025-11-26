Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki milli oyuncuya Manchester United'ın dışında bir talip daha çıktı.

GUARDIOLA'NIN İSTEĞİ ZEKİ ÇELİK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, sağ bek transferinde rotayı Roma'ya çevirdi. Haberde, başarılı teknik adamın transfer listesinin en başına milli futbolcu Zeki Çelik'i eklediği belirtildi. Deneyimli hocanın, milli oyuncunun oyun stilini çok beğendiği ve takıma yararlı olabileceğini düşündüğü aktarıldı.

TEKLİF HER AN GELEBİLİR

Haberin devamında, Manchester City kanadından Zeki Çelik için kısa süre içerisinde resmi teklif gelebileceği, ayrıca Roma'nın da oyuncu ile sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

2022'den bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik'in piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldız, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.