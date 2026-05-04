Haberler

NBA takımlarından Orlando Magic, başantrenör Mosley ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırdı.

Kulübün basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamada, "Mosley'ye Orlando Magic'te yaptığı her şey için minnettarız. Liderliğini ve başantrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu zor bir karar olsa da yeni bir sese ve taze bir bakış açısına ihtiyaç duyduğumuz bir zamana geldiğimizi hissediyoruz. Jamahl ve ailesine en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2021'te takımın başına geçen Mosley, beş sezonda üç kez kulübü play-off'lara taşıdı.

Bu sezon play-off ilk turunda Detroit Pistons ile eşleşen Magic, 3-1 öne geçtiği seriyi 4-3 kaybetti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Kendisi gözaltındayken adli emanetteki telefonundan veriler silinmiş
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti