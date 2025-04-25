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NBA Playoff'larında Heyecan Devam Ediyor: Clippers ve Thunder Galip Geldi

NBA Playoff'larında Heyecan Devam Ediyor: Clippers ve Thunder Galip Geldi
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NBA play-off 1. turunda Los Angeles Clippers, Denver Nuggets'ı 117-83 ile yenerek seriyi 2-1 öne geçti. Oklahoma City Thunder ise Memphis Grizzlies'ı 114-108 mağlup ederek seriyi 3-0 yaptı. Doğu Konferansı'nda New York Knicks, Detroit Pistons'ı 118-116 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off 1. tur 3. maçında Los Angeles Clippers, Denver Nuggets'ı 117-83'lük skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

NBA'de heyecan play-off 1. tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, evinde karşılaştığı Denver Nuggets'ı 117-83'lük skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, James Harden ile Norman Powell da 20'şer sayıyla oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic 23 sayı, 13 ribaund ve 13 asistle triple double ile mücadele etti, Jamal Murray de 23 sayıyla katkı verdi.

Oklahoma City Thunder, seriyi 3-0 yaptı

Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 114-108'lik skorla yenerek, seriyi 3-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, Jalen Williams 26 sayı ve Chet Holmgren de 24 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Memphis'te ise Scotty Pippen Jr. 28 sayı ve Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı.

New York Knicks seride 2-1 öne geçti

Doğu Konferansı'nda New York Knicks, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 118 -116'lık skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. New York'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı, 8 ribaund ve Jalen Brunson da 30 sayı, 9 asistlik performans sergiledi. Detroit'te ise Tim Hardaway Jr. ile Cade Cunningham'ın 24'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Doğu Konferansı

Detroit Pistons: 116 - New York Knicks: 118

Batı Konferansı

Memphis Grizzlies: 108 - Oklahoma City Thunder: 114

Los Angeles Clippers: 117 - Denver Nuggets: 83 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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