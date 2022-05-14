NBA maçı sonrası kıyamet koptu! Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Haberler

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NBA maçı sonrası kıyamet koptu! Silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Haberler.com - Spor
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NBA'de Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, ardından 6 ila 8 el ateş edildiği belirtildi.

Abd'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde oynanan Boston Celtics-Milwaukee Bucks maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Deer'deki kavganın ardından silahlı saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardığı ifade edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, saldırıda aralarında 30 yaşındaki bir erkekle 16 yaşındaki genç kızın da olduğu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Haberler.com - Spor

Silahlı saldırı, ABD, Nba, Spor, Haberler

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