Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

NBA Kupası'nda Rockets, Alperen Şengün'ün 43 sayısıyla Jazz'ı 125-118 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA Kupası'nda Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-118 yendi. Alperen Şengün, Rockets tarihinde 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan Yao Ming ve James Harden'dan sonra üçüncü oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-118 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptı.

Alperen, kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.

Houston Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Jazz'da ise Darryn Peterson 28, Keyonte George 27 ve Ace Bailey 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Thunder'da Alexander'ın 40 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

NBA Kupası'nda Los Angeles Clippers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-112 yendi.

Clippers'ta Brook Lopez 26, Darius Garland 24, Derrick Jones ve Keaton Wagler de 14'er sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 40, Jared McCain'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA
Bu haber 95 sitede yayınlandı.
Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Sokakta nefesler tutuldu, herkes o anı bekledi
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti18

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı