NBA Kupası'nda finali adı San Antonio Spurs New York Knicks

NBA Kupası finalinde San Antonio Spurs ile New York Knicks, karşılaşacak.

NBA Kupası'nda heyecan Las Vegas'ta oynanan yarı final maçlarıyla devam etti. New York Knicks, Orlando Magic'i 132-120'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi. New York Knicks'te Jalen Brunson 40 sayı, Karl-Anthony Towns 29 sayı ve OG Anunoby de 24 sayıyla oynayarak galibiyetle önemli rol oynadı. Orlando'da ise Jalen Suggs 26 sayı, Paolo Banchero 25 sayı ve Desmond Bane 18 sayıyla katkı verdi.

San Antonio Spurs de Oklahoma City Thunder 111-109'luk skorla yenerek finale çıktı. San Antonio'da De'Aaron Fox, Stephon Castle ve Victor Wembanyama 22'şer sayıyla mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, Chet Holmgren 17 sayı ve Jalen Williams 16 sayıyla tamamladı.

San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL