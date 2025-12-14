Haberler

NBA Kupası'nda finali adı San Antonio Spurs New York Knicks

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA Kupası'nda New York Knicks, yarı finalde Orlando Magic'i geçerek finale yükseldi. San Antonio Spurs de Oklahoma City Thunder'ı yenerek finale çıkmayı başardı. İki takım arasındaki final maçı 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

NBA Kupası finalinde San Antonio Spurs ile New York Knicks, karşılaşacak.

NBA Kupası'nda heyecan Las Vegas'ta oynanan yarı final maçlarıyla devam etti. New York Knicks, Orlando Magic'i 132-120'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi. New York Knicks'te Jalen Brunson 40 sayı, Karl-Anthony Towns 29 sayı ve OG Anunoby de 24 sayıyla oynayarak galibiyetle önemli rol oynadı. Orlando'da ise Jalen Suggs 26 sayı, Paolo Banchero 25 sayı ve Desmond Bane 18 sayıyla katkı verdi.

San Antonio Spurs de Oklahoma City Thunder 111-109'luk skorla yenerek finale çıktı. San Antonio'da De'Aaron Fox, Stephon Castle ve Victor Wembanyama 22'şer sayıyla mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 29 sayı, Chet Holmgren 17 sayı ve Jalen Williams 16 sayıyla tamamladı.

San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
title