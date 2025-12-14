Haberler

NBA Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale kaldı

New York Knicks ve San Antonio Spurs, NBA Kupası yarı finallerinde kazanan olarak finale yükseldiler. Knicks, Orlando Magic'i 132-120 yenerek finale adını yazdırdı. Spurs ise Oklahoma City Thunder'ı 111-109'luk skorla geçerek finale çıktı. NBA Kupası finali, 17 Aralık'ta oynanacak.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Kupası'nda New York Knicks ve San Antonio Spurs finale yükseldi.

Nba Kupası yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Orlando Magic-New York Knicks ve Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçları oynandı.

Knicks'in Magic'i 132-120 yendiği mücadelede 40 sayı, 8 asist üreten Jalen Brunson, galibiyetin mimarı oldu. Karl-Anthony Towns 29 sayı, 8 ribaunt ve OG Anunoby 24 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te ise Jalen Suggs'ın 26 ve Paolo Banchero'nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Büyük çekişmeye sahne olan bir diğer karşılaşmada ise Spurs, Thunder'ı 111-109 mağlup etti.

Devin Vassell'in 23, Stephon Castle, De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama'nın 22'şer sayısı, Spurs'ün galibiyetinde önemli rol oynadı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 29, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in 17'şer sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Spurs ile Knicks arasındaki NBA Kupası finali, 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30'da oynanacak.

