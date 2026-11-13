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NBA, Houston Rockets oyuncusu Marcus Smart'a yumruk nedeniyle 3 maç men cezası verdi

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NBA, Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a rakibinin yüzüne yumruk attığı gerekçesiyle 3 maç men cezası verdi. Smart'ın cezasını Utah Jazz ile iç sahada oynayacakları müsabakayla çekmeye başlayacağı ve bu dönemde maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.

Nba'de Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a, rakibinin yüzüne yumruk attığı gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

Nba'de Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında oynanan karşılaşmanın üçüncü periyodunun bitimine 21 saniye kala Marcus Smart'ın, Charles Bassey'nin yüzüne yumruk atmasının ardından cezalar belli oldu. NBA'in internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açılamada, Houston Rockets'ın ABD'li basketbolcusu Marcus Smart'a 3 maç men cezası verildiği belirtildi. Ücretsiz men cezası alan Smart'ın bu dönemde maaşından kesinti yapılacak.

Marcus Smart'ın cezasını Utah Jazz ile iç sahada oynayacakları müsabakayla çekmeye başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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