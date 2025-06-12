NBA Finalinde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Indiana Pacers, NBA finalinin üçüncü maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti. Tyrese Haliburton'un etkili performansı ile galibiyeti elde eden Pacers, serinin dördüncü maçına hazırlanıyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Gainbridge Fieldhouse'daki oynanan serinin üçüncü maçında, Tyrese Haliburton 22 sayı, 11 asist ve 9 ribauntla "double-double" yaptı.

Bennedict Mathurin 27 sayıyla oynarken, Pascal Siakam ise 21 sayılık performans gösterdi.

Konuk takımda Chet Holmgren 20 sayı 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Jalen Williams'ın 26, Shai Gilgeous-Alexander'ın 24 ve Luguentz Dort'ın 12 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı, 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi

Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği içecek, karaciğerini bitirdi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.