New York Knicks, San Antonio Spurs'ü yenerek NBA finallerine galibiyetle başladı

Nba final serisi ilk maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-95'lik skorla mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) final serisi heyecanı başladı. Final serisi ilk maçında New York Knicks, Frost Bank Center'da karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti. Knicks'te Jalen Brunson 30 sayıyla oynarken, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 12 ribaundla double-double yaptı. Spurs'te ise Victor Wembanyama 26, Stephon Castle 17 sayı kaydetti. Knicks, bu sonuçla play-off'larda üst üste 12. galibiyetini aldı.

Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı