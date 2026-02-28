Haberler

NBA'de Thunder, sahasında Nuggets'ı 127-121 mağlup etti

Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 127-121 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander 36 sayıyla öne çıkarken, Detroit Pistons da uzatmalarda Cleveland Cavaliers'ı 122-119 yenmeyi başardı. Jalen Duren'in performansı dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 127-121 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan karşılaşmada, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynarken Chet Holmgren 15 sayı ve 21 ribauntla "double-double" yaptı.

Jared McCain 14, Jaylin Williams ve Alex Caruso ise 12'şer sayı kaydederken Batı Konferansı lider Thunder, 46. galibiyetini aldı.

Nuggets'da Nikola Jokic 23 sayı, 14 asist ve 17 ribauntla "triple-double" yaparken Jamal Murray, 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Christian Braun 23 ve Tim Hardaway 16 sayıyla sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi.

Detroit Pistons uzatmalarda kazandı

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede, Detroit Pistons uzatmalarda Cleveland Cavaliers'ı 122-119 yendi.

Pistons'da Jalen Duren, 33 sayı, 16 ribaunt ve Cade Cunningham, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Ausar Thompson, 18 ve Ronald Holland ise 12 sayıyla takımlarını sırtladı.

Cavaliers'da Evan Mobley, 23 sayı 12 ribauntla "double-double" yaparken Jarrett Allen 25 sayı kaydetti.

