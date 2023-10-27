NBA'de Los Angeles Lakers Phoenix Suns'ı mağlup etti

NBA'de Los Angeles Lakers, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-95'lik skorla yenerek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 2 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 100-95'lik skorla yenerek, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Lakers'ta 30 sayı, 12 ribaund, 2 asistle oynayan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu. Lakers'ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James de 21 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla karşılaşmayı tamamladı. Phoenix'te ise Kevin Durant 39 sayı, 11 ribaund, Eric Gordon da 15 sayı, 2 asist kaydetti.

Lillard'ın 39 sayısı Milwaukee'ye galibiyete taşıdı

Gecenin diğer mücadelesinde Doğu Konferansı ekiplerinden Milwaukee Bucks, evinde Philadelphia 76ers'i 118-117 mağlup ederek sezonun ilk maçını kazandı. Milwaukee'de 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olan Damian Lillard, takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 13 asistle double-double yaparken, Brook Lopez 13, Bobby Portis de 10 sayıyla katkı verdi. Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 31, Kelly Oubre Jr.'ın 27, Joel Embiid'in de 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz, müsabakada süre alamadı. - İSTANBUL