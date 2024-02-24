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NBA'de Houston Rockets Phoenix Suns'u mağlup etti

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Houston Rockets evinde Phoenix Suns'u 114-110'luk skorla mağlup etti. Alperen Şengün double-double yaparak mücadeleyi tamamladı.

Nba'de Houston Rockets evinde karşılaştığı Phoenix Suns'u 114-110'luk skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Phoenix karşısında 17 sayı, 12 ribaund ve 4 asist yaparak mücadeleyi double-double ile tamamladı.

Nba'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Phoenix Suns'u 114-110'luk skorla mağlup etti ve bu sezon 25. galibiyetini aldı. Houston'da Jabari Smith Jr. 22 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün de 17 sayı, 12 ribaund, 4 asist

yaparak double-double ile mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 24. mağlubiyetini yaşayan Phoenix'te ise Kevin Durant 28 sayı, 11 ribaund, 8 asist ile double-double yaparken, ayrıca Devin Booker'ın da 25 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti

San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'a 123-118'lik skorla mağlup oldu. Spurs'ta mücadeleyi 27 sayı, 10 ribaund, 8 asist, 5 blok ve 5 top çalma ile tamamlayan Victor Wembanyama, 5x5 oyunu kaydeden en genç basketbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı. 20 yaşında bu istatistiğe ulaşan Wembanyama, 22 yaşında bu performansa ulaşan Andrei Kirilenko'yu geride bırakmış oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 121 - Toronto Raptors: 123

Philadelphia 76ers: 104 - Cleveland Cavaliers: 97

Houston Rockets: 114 - Phoenix Suns: 110

Memphis Grizzlies: 95 - Los Angeles Clippers: 101

New Orleans Pelicans: 95 - Miami Heat: 106

Oklahoma City Thunder: 147 - Washington Wizards: 106

Golden State Warriors: 97 - Charlotte Hornets: 84

Minnesota Timberwolves: 107 - Milwaukee Bucks: 112

Portland Trail Blazers : 112 - Denver Nuggets: 127

Los Angeles Lakers: 123 - San Antonio Spurs: 118 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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