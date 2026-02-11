NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza
NBA'de Pistons-Hornets maçında yaşanan olayların ardından cezalar belli oldu. Çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.
- NBA'de Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.
- Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.
- Olaylar sırasında Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edildi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında geçen gece oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.
4 OYUNCUYA DA AĞIR CEZA
ABD basınında yer alan haberlere göre Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği mücadelede çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı. Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edilmişti.