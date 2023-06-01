NBA'de Final serisi bu gece başlıyor!

Heyecan dolu NBA'de 2023 şampiyonu belli olmak üzere. Denver Nuggets, Miami Heat ile Playoff Final'lerinde karşı karşıya geliyor. Miami Heat, NBA tarihinde 8. sıradan Play-Off'lara kalıp NBA Finalleri'ne ulaşan ikinci takım oldu. Gerilim dolu final serisi başlıyor, işte final takvimi..

NBA Final maçları takvimi büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2023 NBA finallerinde Denver Nuggets ile Miami Heats kozlarını paylaşacak. Sporseverler de "Denver Nuggets Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte 2023 NBA final maçı takvimi ve Miami Heat- Denver Nuggets maçı detayları…

NBA DENVER NUGGETS MIAMI HEAT FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

NBA'de Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat, Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve NBA Finalleri'nde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. Denver Nuggets Miami Heat NBA final 1. maçı 2 Haziran Cuma gecesi saat 03.30'da oynanacak. NBA finalleri S-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

NBA FİNAL MAÇLARI TAKVİMİ 2023

Denver Nuggets – Miami Heat 1. maç 2 Haziran Cuma 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 2. maç 5 Haziran Pazartesi 03.00

Miami Heat – Denver Nuggets 3. maç 8 Haziran Perşembe 03.30

Miami Heat – Denver Nuggets 4. maç 10 Haziran Cumartesi 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 5. maç* 13 Haziran Salı 03.30

Miami Heat – Denver Nuggets 6. maç* 16 Haziran Cuma 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 7. maç* 19 Haziran Pazartesi 03.00