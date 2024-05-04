NBA'de Dallas Mavericks yarı finale yükseldi

NBA'de Batı Konferansı'nda a Dallas Mavericks evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 114-101 mağlup ederek, seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Dallas bu turda Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek.

NBA'de play-off ilk turunda heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 103-96'lık skorla mağlup etti ve seride durumu 3-3'e getirdi. Orlando'da Paolo Banchero 27 sayı, 8 ribaund ve 4 asist, Franz Wagner da 26 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlikle mücadele ederek, galibiyette önemli rol oynadı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell'in 50 sayı 4 ribaundluk performansı mağlubiyet önleyemedi. Serinin 7. maçı yarın TSİ 20.00'de Cleveland Cavaliers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Dallas yarı finale yükseldi

Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks serinin 6. maçında evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 114-101 yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Dallas bu turda Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek. Dallas'ta Luka Doncic 28 sayı, 13 asist ve 7 ribaund, Kyrie Irving de 30 sayı ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Clippers'ta ise Norman Powell'ın 20 sayı, 4 ribaund, Paul George'un da 18 sayı, 11 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Oklahoma City Thunder ile Dallas Mavericks arasındaki eşleşmesinin ilk maçı 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 02.00'de oynanacak. - İSTANBUL