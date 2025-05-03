NBA'de bir devrin sonu! Sezon sonunda bırakıyor

Nba ekibi San Antonio Spurs'te bir devir eriyor. San Antonio Spurs'te 5 şampiyonluk yaşayan ABD'li koç Gregg Popovich başantrenörlüğü bırakma kararı aldı.

GÖREVİNİ BIRAKIYOR

ESPN'de yer alan habere göre; 76 yaşındaki başantrenör uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacak.Öte yandan Popovich'in görevini bıraksa da kulübe veda etmeyeceği öğrenildi. Popovich'in San Antonio Spurs'te takım başkanı olarak görev alması bekleniyor. Popovich, NBA tarihinde en çok galibiyete sahip koç olarak normal sezonda ve playoff'ta en çok galibiyet alan isim konumunda bulunuyor. Popovich, NBA'de 5 kez şampiyonluk yaşarken 3 kez 'Yılın Koçu' seçildi.

YERİNE VARİSİ GELECEK

Gregg Popovich'in yerine ise varis olarak görülen ve 10 sezondur Popovich'in yardımcılığı yapan Mitch Johnson, gelecek sezondan itibaren takımı yönetmeye başlayacak.