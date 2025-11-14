Haberler

NBA'de Beşinci Galibiyet: Phoenix Suns ve Atlanta Hawks'tan Önemli Zaferler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Phoenix Suns, Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Devin Booker ve Dillon Brooks'un etkili performansları galibiyeti getirdi. Ayrıca, Atlanta Hawks, Utah Jazz'ı 132-122 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Raptors da son 7 maçında 6. galibiyetini Cleveland Cavaliers karşısında aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Mortgage Matchup Center'da oynanan maçta Devin Booker 33 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Dillon Brooks 32 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Andrew Nembhard 21 sayı, 8 asist; Pascal Siakam 19 sayı kaydetti.

Jalen Johnson'dan "triple double"

Deplasmanda Utah Jazz'ı 132-122 yenen Atlanta Hawks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Hawks'ta 31 sayı, 18 ribaunt, 14 asistlik performansıyla Jalen Johnson takımını sırtlarken, Onyeka Okongwu 32 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Jazz'da Lauri Markkanen'nin 40 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Raptors, son 7 maçında 6. galibiyetini aldı

Deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenen Toronto Raptors, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

Raptors'ta Scott Barnes 28 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle parkeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.