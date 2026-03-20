Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i yendi

Philadelphia 76ers, Sacramento Kings'i 139-118 yenerek sezonun 38. galibiyetini alırken, Adem Bona 8 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı. Diğer yandan Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 60 sayılık performansıyla Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi.

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu.

Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.

Luka Doncic, 60 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı

Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.

Kaseya Center'da oynanan müsabakada Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.

Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.

Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

