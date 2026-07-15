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NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Avrupa açıklaması Açıklaması

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NBA Başkanı Adam Silver, NBA Avrupa projesi kapsamında bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasında olduklarını duyurdu. Projede İstanbul'un da yer alması bekleniyor.

Nba Başkanı Adam Silver, NBA Avrupa projesi kapsamında bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasında olduklarını söyledi.

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen NBA Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Silver, NBA Avrupa projesinde tam da umdukları noktada olduklarını belirtti.

Silver, "Süreci yöneten Mark Tatum da bugün burada bizimle. Avrupa'daki birçok şehirden hatta teklif vermeleri için davette bulunmadığımız farklı şehirlerden dahi son derece büyük bir ilgi gördük" ifadelerini kullandı.

Avrupalı paydaşlarla projenin şekillenmesine yönelik New York'ta toplantılar gerçekleştireceklerini söyleyen Silver, "Bugün yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantıda da paylaştığımız üzere bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Teklif sürecine dahil olan Avrupalı paydaşların önemli bir kısmı, pazar günü oynanacak Dünya Kupası Finali için New York'ta olacak. Mark ile birlikte kendileriyle toplantılar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını sonuçlandırmayı ve ardından gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz. Ama genel olarak Avrupa genelinde basketbola gösterilen bu yoğun ilgiden ötürü çok memnunum," diye konuştu.

NBA Avrupa projesinin, NBA ve FIBA ortaklığında, yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ligde yer alması beklenen 12 kalıcı kulüpten birine de İstanbul'un ev sahipliği yapması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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