Çorum'da gerçekleşen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Şampiyonada sporcular sabah seansında mücadele etti ve madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı plaket takdim etti.

Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Çorum'da 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Şampiyonanın ikinci gününde 55-63-72-87-97 kilogramda sporcular sabah seansında mücadele etti. Organizasyonda 60-67-77-82-130 kilogramda madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Çorum il protokolüne plaket takdim etti.

Final müsabakalarının ardından 60-67-77-82-130 kilogramda kürsüye çıkan sporcular şu şekilde.

60 Kilogram

1.Kerem Kamal(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2.Servet Angı(Kayseri Şeker Spor Kulübü)

3.Mustafa Sağlam(İstanbul Bahçelievler Belediyesi)

3.Kemal Sevgili(Kayseri Şeker Spor Kulübü)

67 Kilogram

1.Murat Fırat(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2.Serhat Kırık(Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3.Ensar Karabacak(Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3.Ramazan Can Aktaş(Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

77 Kilogram

1.Ahmet Yılmaz(ASKİ Spor Kulübü)

2.Serkan Akkoyun(Konya Büyükşehir Belediyesi)

3.Erkan Tuğcu(Kayseri Şeker Spor Kulübü)

3.Mehmet Can Daşdemir(Ankara TEİAŞ)

82 Kilogram

1.Alperen Berber(Samsun Büyükşehir Belediyesi)

2.Hasan Berk Kılıç(İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3.Abdülsamet Başar(Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3.Veli Yılmaz(Ankara TEİAŞ)

130 Kilogram

1.Ali Nail Arslan(Kayseri Şeker Spor Kulübü)

2.Talip Çiftçi(Ankara TEİAŞ)

3.Ahmet Eremekter(ASKİ Spor Kulübü)

3.Burak Çakırca(Konya Büyükşehir Belediyesi)

Bugün sabah seansında 55-63-72-87-97 kilogramda mücadele eden sporculardan finale yükselen isimler ise şu şekilde:

55 Kilogram

Şervan Çınar (ASKİ Spor Kulübü) - Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediyesi)

63 Kilogram

Mehmet Çeker (ASKİ Spor Kulübü) - Erhan Karakuş (İstanbul Kasım)

72 Kilogram

Murat Dağ (ASKİ Spor Kulübü) - Muhammed Ali (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

87 Kilogram

Doğan Kaya(Ankara TEİAŞ)-Samet Yaldır (Çorum Belediyesi)

97 Kilogram

Tansel Can Örtücü(Çorum Belediyesi)-Beytullah Kayışdağ (ASKİ Spor Kulübü) - İSTANBUL