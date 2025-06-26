Nazillispor'un Yeni Yönetimi İşbaşı Yaptı

Nazillispor'un Yeni Yönetimi İşbaşı Yaptı
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3. Lig'e düşen Nazillispor'un başkanlığı ve yönetimi Ümit Ambar tarafından devralındı. Kulübün borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ambar, takımı yeniden ayağa kaldırmak ve altyapıyı güçlendirmek için planlar yaptıklarını belirtti.

3'üncü Lig'e düşen Nazilli spor'da şirket yönetimini ve başkanlığı Şahin Kaya'dan kulübün borçlarıyla birlikte devralan Ümit Ambar işbaşı yaptı. Eski futbol hakemi olup İngiltere'de spor akademisi bulunan Ümit Ambar, "Yaklaşık 20-22 yıldır futbolun içindeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar hakemlik yaptım. Almanya ve İngiltere'de futbol okulları açtık. Şu anda İngiltere'de 400'e yakın öğrencisi olan bir akademimiz var. Şimdi de Nazillispor'u ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Ümit Ambar, "Nazillispor'un borcu yaklaşık 6-7 milyon TL. Bizim için bu büyük bir problem değil. Bu şehir bir futbol şehri. Kulüple halkın arası kopmuş ama bu aşkı yeniden başlatacağız. Tüm maddi yük bizde, şehirden tek beklentimiz bu kulübe sahip çıkmaları. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz bu kulübü akademik temellere oturtacağız. Bunun için Nazillispor'a talip olduk. Teknik kadromuz tamamen akademisyenlerden oluşacak. Altyapımız yok denecek durumda. 1 veya 2 Temmuz'da topbaşı yapacağız. İlk işimiz altyapıyı kurmak. Fenerbahçe Üniversitesi'nden bir akademisyenle görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşabilirsek hemen açıklayacağız" dedi.

"Kulüp Nazilli'de kalacak. Ne renkler değişecek ne de arma" diyen Başkan Ambar, "Bu kulübü bulunduğu yerden yukarıya taşıyacağız. 2 veya 3 Temmuz'da bir kokteyl, bir kebap şöleni planlıyoruz. Taraftar grupları da gelsin, tanışalım, barışalım. Çünkü bu kulüp sadece bizim değil bu kulüp tüm Nazilli'nin yani hepimizin. Bu şehir sizin, kulüp sizin. Biz sadece başarı için buradayız. Şehri tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Çocuklarınızı altyapıya gönderin, birlikte bu kulübü yeniden var edelim. Biz gelip geçiciyiz, bu kulüp sizindir" ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA KADIN ELİ

Nazillispor'da Başkan Ümit Ambar ilk görevlendirmesini altyapıda yaptı. Altyapı ve futbol okulları direktörlüğü görevine kariyerinde son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da çalışan Burcu Eken getirildi. Yeni yapılanma kapsamında altyapı ve futbol okulu faaliyetlerinin yarın yeniden başlayacağı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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