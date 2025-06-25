Nazillispor'un Yeni Sahibi Eski Hakem Ümit Ambar Oldu

Nazillispor'un Yeni Sahibi Eski Hakem Ümit Ambar Oldu
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TFF 3'üncü Lig'e düşen Nazillispor, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Ümit Ambar tarafından borçlarıyla birlikte satın alındı. Ambar, Türkiye'de uzun yıllar hakemlik yapmış ve spor yönetimi alanında tecrübeye sahip.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra uzun süre belirsizliğe bürünen Nazilli spor'u dün borçlarıyla birlikte satın alan İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Ümit Ambar'ın eski hakem olduğu ortaya çıktı. Ümit Ambar'ın Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 2006-2016 yılları arasında 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de İstanbul bölgesinden yardımcı hakem olarak görev yaptığı öğrenildi. Faal hakemlik yıllarının ardından önce Almanya'da ardından İngiltere'de bulunan Ambar, Ambar Sports Academy isimli spor akademisi kurdu.

Ümit Ambar, özgeçmişinde kendini, "Yıllarca profesyonel futbol hakemliği yaparak saha içi disiplin, karar verme yetisi ve futbolun dinamiklerine dair derin bir tecrübe kazandım. Bu süreçte oyunun ruhunu, sporcuların ihtiyaçlarını ve kulüplerin yönetimsel gereksinimlerini yakından gözlemleme fırsatı buldum. Şimdi ise bu birikimi, kulüplere sportif yönetim alanında katkı sağlamak üzere kullanıyorum" diye tanıttı. Ambar, geçen yıl şirketleşerek ilçe belediyesi bünyesinden çıkan Nazillispor'u o dönemden beri başkanlığı üstlenen Şahin Kaya'dan devralmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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