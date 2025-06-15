Nazillispor'un Orta Saha Oyuncusu Serkan Güler Sözleşmesini Feshetti

3'üncü Lig'e düştükten sonra geleceği belirsizliğini koruyan Nazillispor'da altyapıdan yetişen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Güler sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Serkan, "Doğduğum, büyüdüğüm ve formasını gururla terlettiğim Nazillispor kulübüyle bugün itibariyle sözleşmemi kendi isteğim doğrultusunda tek taraflı fesih hakkımı kullandım. Çalıştığım tüm hocalara ve taraftarlarımıza, kulüp personeline teşekkür ederim. İleride tekrardan görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi. Futbola 1 yıl ara verdikten sonra geçen sezon başında yuvaya dönen Serkan, 25 maçta 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor