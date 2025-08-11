Nazillispor'un Logo Değişikliği Gerçekleşmedi

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra suların bir türlü durulmadığı Nazillispor logo değişikliği başvurusundan sonuç alamadı. Yönetimin Ümit Ambar'a devredilmesi iptal olan, 12 milyon TL civarındaki kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yapamayıp elinde kalan isimler ve altyapıdan gençlerle sezona hazırlanan siyah-beyazlılar logo değişikliğini gerçekleştiremedi. Temmuz ayında sosyal medyada oylama yaparak taraftarın kararıyla yeni logosunu belirleyen Nazilli ekibi Futbol Federasyonu'nun logo değişikliği için kulüplerden talep ettiği öğrenilen 600 bin TL'yi ödeyemeyince mecburen eski logosuna döndü. Yeni antrenman malzemeleri ve formalarda kullanılan yeni logoların hepsinin değiştirilmek zorunda kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor