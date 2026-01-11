Haberler

Nazillispor gençleriyle Ayvalıkgücü'ne farklı mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ligden çekileceğini açıklayan Nazillispor, U19 takımıyla çıktığı ikinci yarının ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1 mağlup oldu. Takım, son sırada kalmaya devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon başına gelmeyen kalmayıp devre arasında ligden çekileceği açıklanan düşme hattında son sıradaki Nazillispor, U19 takımı ağırlıklı kadroyla çıktığı ikinci yarının ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'a iç sahada 8-1 mağlup oldu. Stadı kapatılan, tesislerinden çıkartılan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü ise şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'un gençleri de ışık vermedi.

Ligden çekilme kararı aldıktan sonra ikinci yarının ilk haftasında sürpriz şekilde U19 takımıyla maça çıkan Nazilli, Ayvalıkgücü'nden fark yedi. Bu skorla siyah-beyazlı ekip 4 puanla galibiyetsiz amatöre düşme hattında son sırada kaldı. Üst üste 5'inci galibiyetini alarak ikinci yarıda da müthiş çıkışı sürdüren Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü ise 31 puana ulaştı. Ayvalıkgücü Belediyespor'un stoperi Ahmet Batuhan Akyüz bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gole imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı