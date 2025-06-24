41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
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Geçen sezon şirketleşip Başkan Şahin Kaya'ya devredilen ve 4 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşen Nazillispor, İngiltere'de yaşayan ve spor akademisi sahibi olan Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı. Kulübün tüm borçlarını üstlenen Ambar, kulübün yeni başkanı oldu.

3'üncü Lig'e 4 yıl sonra düşen Nazilli spor'da belirsizlik sona erdi. Geçen sezon şirketleşip Başkan Şahin Kaya'ya devredilen kulüp, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı.

RESMEN DEVREDİLDİ

Kaya'nın bir süredir talip arayıp, ismini değiştirmeyi de değerlendiği Nazilli spor resmen devredildi. İngiltere'de yaşayan ve spor akademisi sahibi olan Ümit Ambar, kulübün tüm borçlarını üstlenerek Nazillispor'u resmen satın aldı.

Haluk Alıcık Spor Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede mevcut Başkan Şahin Kaya ile el sıkışan Ambar, kulübün yeni başkanı oldu.

İSMİ VE RENKLERİ KORUNACAK

Şahin Kaya ve Ümit Ambar'ın önümüzdeki hafta kamuoyuna resmi açıklama yapması beklenirken, Ambar'ın anlaşmanın hemen ardından hem yasal süreci başlattığı hem de takımın yeniden yapılandırılması için yoğun mesaiye başladığı öğrenildi. 1 Temmuz'a kadar teknik ekip ve futbolcu kadrosunu belirleyerek takımı kampa almayı planlayan Ambar'ın, kısa süre içinde yeni yönetimini de oluşturacağı belirtildi. Kulübün ismi, renkleri ve şehirle bağının korunacağını vurgulayan Ümit Ambar'ın, herhangi bir şehir ya da kimlik değişikliği düşünmediği ifade edildi.

BELEDİYEYLE GÖRÜŞME

Ümit Ambar'ın Nazillispor'a isim sponsoru başta olmak üzere birçok kurumsal görüşme yürüteceği öğrenildi. Ayrıca Nazilli Belediyesi ile de tesislerin kullanımı konusunda görüşme yapacağı belirtilen Ambar'ın, kulübü hem sportif başarıya hem de kurumsal istikrara kavuşturmak için iddialı bir plan hazırladığı ifade edildi. Ümit Ambar'ın ayrıca İngiltere'de bulunan spor akademisini Nazilli ile entegre edebileceği belirtildi. Nazillispor'u Şahin Kaya'dan satın almak için Onursal Başkan Haluk Alıcık önderliğindeki grup da girişim yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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