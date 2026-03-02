Haberler

Nazillispor rakibin desteğiyle gittiği deplasmanda 8 gol yedi

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapı oyuncularının kaldığı, teknik direktörü ve sağlık ekibi bulunmayan kadrosuyla galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, rakibin ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını karşılamasıyla gidebildiği lider Kütahyaspor deplasmanını 8-0 kaybetti. Maçlarda sahaya yedek forması olmadan, birbirinden farklı formalarla çıkmak zorunda kalan Nazillispor geçen hafta 10-0 kaybettiği Karşıyaka maçının ardından Kütahya deplasmanı öncesi belirsizlik yaşadı. Devreye giren lider Kütahyaspor'un yönetimi, siyah-beyazlı kafilenin tüm deplasman masraflarını karşıladı. Rakibin desteğiyle gittiği deplasmanda sahadan 8-0 mağlup ayrılan Nazilli ekibi üst üste kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol gördü. Stadının kapatılıp tesislerden çıkarılmasıyla Nazilli ilçesiyle bağı kalmayan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya da şike soruşturmasında geçen aralık ayında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
