Üye Girişi
Haberler

Nazillispor, Giresunspor'a mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor, sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, şanssız bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor'un sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olması camiayı üzdü. Maçın 13'üncü dakikasında golü yiyen ve 45'inci dakikada Serkan Güler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar ilk haftayı puansız kapattı. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç şanssız bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Erken gol yediklerin belirten Kılıç, "İlk yarının sonlarında oyuncumuz Serkan Güler'in gördüğü kırmızı kart ile takımımızı 10 kişi kaldı, bu da oyunumuzu etkiledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip kalede gol aradık ama sonuç alamadık. Bu ilk karşılaşmada eksiklerimizi gördük. Hafta içinde bunları çalışacağız. Sahamızda oynayacağımız Vanspor maçında kaybı telafi edeceğiz" dedi. Maç öncesi transfer yasağını kaldıran Nazilli'de Kılıç henüz geçen hafta göreve gelmişti.

ARDA GÜLER'İN TAKIM ARKADAŞI NAZİLLİ'DE

Nazillispor transfer yasağının açılmasının ardından A Milli Takım ve dünya devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan Yusuf Mert Yıldırım'la sözleşme imzaladı. Futbola Nazilli'de başlayıp 2019-2021 yılları arasını Fenerbahçe altyapısında Arda'yla aynı takımda geçiren 20 yaşındaki futbolcu yuvaya döndü. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Amatör Lig ekibi Çine Madranspor, ikinci yarısında ise Kuyucakspor'da oynayan orta saha oyuncusu Yusuf Mert Yıldırım, yaklaşık 1 aydır siyah-beyazlı ekiple idmanlara çıkıyordu. Arda Güler de eski takım arkadaşının sosyal medyada yayınladığı fotoğrafını beğendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Nazilli Spor Spor Güncel Haberler

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek

ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title