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Nazillispor'da Yeni Umut: Gürhan Sönmez Takımın Başında

Nazillispor'da Yeni Umut: Gürhan Sönmez Takımın Başında
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta puansız kalan Nazillispor, teknik patron Gürhan Sönmez'in liderliğinde ayağa kalkma hedefinde. Sönmez, takımın sahadaki performansını artıracaklarına inanıyor ve yerel destek bekliyor. Ayrıca, altyapı koordinatörü Birkan Duran görevinden istifa etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi. Geçen hafta eski çalıştırıcı Özkan Kılıç'ın yerine takımı devralan Sönmez, "Bizim için lig yeni başlıyor. Çocuklarla da bunu konuştuk. Bu hafta itibarıyla tüm gücümüzü sahaya yansıtıp en iyi neticeyi almak istiyoruz. İyi bir gidişatımız yok ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Bunun üstesinden gelecekler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Nazilli halkının takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Nazillispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi.

Bu hafta iç sahada Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gürhan Sönmez, "Güzel bir futbol ile güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. İlk galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Rakibi izleyip analizlerimizi yaptık. Rakibimiz iyi bir takım değil. Bizim şu ana kadar performansımız düşüktü. Sonradan katılan oyuncularımız vardı. Antrenman temposu düşük isimler vardı. Onları da yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu haftadan itibaren potansiyellerinin üzerine çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

BİRKAN DURAN İSTİFA ETTİ

Nazillispor'da 9 yıldır altyapı koordinatörlük görevini yürüten Birkan Duran, siyah-beyazlılara veda etti. İstifa eden Duran, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı. Birkan Duran, kulübünün ihtiyaç duyduğu anlarda A takım çalıştırıcılığı da yapmıştı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Kulüpte çalıştığım 9 yıllık süre içerisinde gençlere dokunma fırsatı buldum. Bunun için de sevinçliyim. Kulüp başkanı Şahin Kaya'ya, kulüp bünyesinde bulunan tüm antrenör arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve kulübümüzün tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Birkan Duran Nazilli Futbol Yaşam Spor

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