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Nazillispor'da genel kurul yapıldı, kulüp üyelikleri düşürüldü

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da gerçekleşen genel kurulda kulüp üyelikleri düşürüldü. Ayrıca, transferde Uygar Mert Zeybek'in imza attığı duyuruldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü bir giriş yapan Nazillispor'da Nazilli Belediyespor Kulübü Derneği'nin geçen hafta ertelenen olağan genel kurulu gerçekleşirken, kongreye başkan ve divan kurulu dahil toplam 14 kişi katıldı. Çoğunluk aranmaksızın Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Haluk Alıcık Tesisleri'nde yapılan kongrede 500'e yakın kulüp üyesinin üyelikleri düşürüldü. Futbol şubesi geçen aylarda şirketleşen kulüpte Şahin Kaya başkanlığında dernekteki yeni yönetim belirlendi.

Amatör sporlar faaliyet raporları 2021 için bilançosunda gelir 1 milyon 151 bin TL, gider 1 milyon 161 bin TL olarak belirtildi. 2022 yılı bilançosu 4 milyon 367 bin TL gider, 4 milyon 367 bin TL gelir, 2023 yılı bilançosunda gelir 3 milyon 777 bin TL, gider 3 milyon 770 bin TL olarak okundu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi. 2024 tahmini bütçesi 1 milyon 610 bin olarak, gider ise 1 milyon 610 olarak belirlendi.

TRANSFERDE UYGAR MERT İMZALADI

Nazillispor, dış transferde deneyimli orta saha oyuncusu Uygar Mert Zeybek'i kadrosuna dahil etti.

Ligde 2 maçta da puan alamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Son olarak Sarıyer formasını terleten Uygar, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İstanbulspor, Pendikspor, Tursus İdman Yurdu ve Afyonspor gibi takımlarda top koşturdu.

Geçen sezon Sarıyer'de 13 resmi maça çıkan oyuncu, 307 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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