Nazillispor'da Belirsizlik Devam Ediyor

2'nci Lig'den 4 sezon sonra küme düşen Nazillispor'da haftalardır yaprak kıpırdamıyor. Başkan Şahin Kaya'nın kulübü satıp adını değiştirme resti çektiği siyah-beyazlılarda belirsizlik sürüyor. Başkan Kaya'nın adını önce Doğugücü yapacağını açıkladığı, ardından Yeni Sökespor adını alacağı iddia edilen kulüple ilgili devir süreci tıkandı. Eski Onursal Başkan Haluk Alıcık'ın önderliğindeki kulübü satın alma girişimi sonuçsuz kaldı. Alıcık önderliğindeki grubun Şahin Kaya'ya bir miktar ödeme yaparak kulübü toplam borcuyla birlikte almak için girişimde bulunduğu ancak taraftarların anlaşamadığı iddia edildi. Nazillispor'un devir gerçekleşmezse lige katılamama ihtimali taraftarı endişelendiriyor. Siyah-beyazlı kulüp geçen yıl şirketleşmeye gitmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor