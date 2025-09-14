Haberler

Nazillispor Başkanı, Cezasına Rağmen Takımını Destekledi

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, şike nedeniyle aldığı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stadyuma giremese de, takımının maçını vinçten izleyerek destek verdi. Takım, Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

KULÜBÜNÜN şike yapmakla yargılandığı 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bu ceza da durdurmadı. Şu an 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Nazillispor'un o maç nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülme cezası alma tehlikesi sürerken, bahisten ceza alan Başkan Şahin Kaya takımı Didim İlçe Stadı'nda oynanan Denizli İdmanyurdu maçında yalnız bırakmadı.

Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha maçına Didim'de çıkan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, vinç kiralayarak maçı stat dışından vinçin üzerinde izledi. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada giremeyen Şahin Kaya, stat dışından maçı izleyerek takıma destek oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Başkan Şahin Kaya, "Kendi sahamızın kapalı olması nedeni ile Didim İlçe Stadı'nda oynadığımız Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak ligin ikinci karşılaşmasında uzatma dakikalarında tek puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki maçlarımızda da oyuncularımızın atacakları gollerle ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
