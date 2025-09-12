Haberler

Nazillispor, Amatör Transferlere Devam Ediyor

Nazillispor, Amatör Transferlere Devam Ediyor
3. Lig 4. Grup'taki Ege temsilcisi Nazillispor, transfer yasağını delerek Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk ile sözleşme imzaladı. Taner, daha önce bahis yüzünden 1 yıl ceza almış olan Kulüp Başkanı Şahin Kaya ile bir araya geldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden Nazillispor, takıma amatör transferleri sürdürüyor. Transfer yasağını kadrosuna kattığı isimleri amatöre döndürerek delen siyah-beyazlı kulüp son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk'le sözleşme imzaladı. Taner, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis oynadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya'yla bir araya gelip imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
