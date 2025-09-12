Nazillispor, Amatör Transferlere Devam Ediyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege temsilcilerinden Nazillispor, takıma amatör transferleri sürdürüyor. Transfer yasağını kadrosuna kattığı isimleri amatöre döndürerek delen siyah-beyazlı kulüp son olarak Nişantaşıspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Türk'le sözleşme imzaladı. Taner, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis oynadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya'yla bir araya gelip imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor