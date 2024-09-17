Üye Girişi
Haberler

Nazillispor, 31 Yıl Sonra En Kötü Başlangıcını Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Giresunspor, Vanspor ve Elazığspor'a kaybeden Nazillispor, 31 yıl sonra en kötü sezon başlangıcını yaşadı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan takım, 7 gol yiyip yalnızca 1 gol atabildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Giresunspor, Vanspor ve Elazığspor maçlarını kaybeden Nazillispor 31 yıl sonra sezona en kötü başlangıcını yaptı. Son olarak 1993-1994 sezonunda ilk 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılar kötü gidişiyle taraftarını kahretti. Giresunspor'a 1-0, Vanspor'a 3-0 ve Elazığspor'a da 3-1 kaybeden siyah-beyazlılar kalesinde 7 gol görürken yalnızca 1 kez sevinç yaşadı.

Nazillispor, 1993-1994'te ise üst üste ilk 3 karşılaşmasında Yeşilovaspor, Kuşadasıspor ve Ödemişspor'a mağlup olmuştu. Öte yandan Nazilli'de transfer döneminin son günlerinde takıma dahil olan yıldız oyuncular Uygar Mert Zeybek, Furkan Balaban, Zahit Fındık, Oğuzhan Akgün, Taşkın Çalış ile hafif sakatlığı bulunan Oğuzhan Kayar, takımla çalışmalara başladı. Tesislerde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Şahin Kaya ve Sportif Direktör Emre Kamış da izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Elazığspor 3-sayfa Nazilli Futbol Spor

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir?
title