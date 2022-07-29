Nazilli'ye altyapıdan takviye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, altyapıdan 3 genç futbolcuyu kadroya dahil etti.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, altyapıdan 3 genç futbolcuyu kadroya dahil etti. Siyah-beyazlılarda altyapıda forma giyen kaleci Eren Kaya, kanat Semih Atıcı ve santrfor Ahmet Aygün, A takıma yükseldi. Siyah-beyazlılarda Sportif Direktör Hasan Aygün'ün oğlu da olan santrfor Ahmet Aygün, 9 yıldır Nazilli Belediyespor altyapısında çeşitli kategorilerde ter döktü.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor