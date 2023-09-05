Nazilli henüz hazır değil

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kulüpteki devir süreci nedeniyle bilinmezlik içinde hazırlandığı sezonda ligin başlamasına kısa süre kala yönetimin oluşması sonrası üst üste transferler yapıp oynadığı ilk 2 maçı kazanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu henüz tam hazır olmadıklarını söyledi. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen kazanmanın önemli olduğunu belirten Yavuzyiğitoğlu, "Takımımızla 15 gündür beraberiz, oyuncularımız ile beraber çok az idman yaptık. Çocuklar tam olarak hazır değil, yeni transferler geldi ama onların da eksikleri var. Bu 2-3 haftalık süreci en az kayıpla atlatıp oyunumuzu da geliştirmek zorundayız" dedi. Tecrübeli teknik adam takıma takviyelerin süreceğini de belirtti.