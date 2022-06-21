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Nazilli'de Çağrı imzayı attı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli'de Çağrı imzayı attı

TFF 2'nci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, prensip anlaşmasına vardığı Ankara Demirspor'dan ön libero ve stoper olarak görev yapan Çağrı Bülbül'le sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig'de transferin hızlı takımı Nazilli Belediyespor, prensip anlaşmasına vardığı Ankara Demirspor'dan ön libero ve stoper olarak görev yapan Çağrı Bülbül'le sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, Hacettepe, Giresunspor, Kastamonuspor ve 52 Orduspor'da oynayıp son 3 sezondur Ankara Demirspor'da görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'ndeki törenle 1 yıllık imza attı.

İmza törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor için var gücüyle çalışan emek veren başta yönetim kurulunda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Daha güçlü, daha başarılı bir Nazilli için çalışmaların başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Nazilli Belediyespor camiasına katılan futbolcu kardeşimiz Çağrı'ya başarılar dilerim" dedi.

Kulüp Başkanı Ünal Önal, lige güçlü bir kadro ile başlamak istediklerini belirtirken, Çağrı ise transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Çağrı Bülbül Nazilli Spor Haberler

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