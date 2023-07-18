Nazilli Belediyespor Yönetimine Şirket Kurma ve Futbol Şubesini Devretme Yetkisi Verildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kulübün devredilmesiyle ilgili görüşmeler nedeniyle henüz transferde hiçbir adım atmayan Nazilli Belediyespor'da yönetim, düzenlenen olağanüstü genel kurulda şirket kurma ve futbol şubesini devretme yetkilerini aldı. Geleceği belirsizliğini koruyan Nazilli Belediyespor'da merakla beklenen olağanüstü genel kurul yapıldı. Nazilli Belediye Nikah Salonu'nda yapılan kongreye Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Ali Ertürk, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Genel kurulda mevcut yönetime şirket kurma, satın alma, futbol şubesini devretmek için oy birliğiyle yetki verildi. Nazilli Belediyespor Başkanı Ali Ertürk, önümüzdeki süreçte 25 kişilik yeni bir yönetim oluşturulacağını söyledi. Transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirten Ali Ertürk, altyapıdan 4-5 oyuncuyu da A takımına monte edeceklerini belirtip hedeflerinin bu yıl için kümede kalmak olduğunu aktardı. Ali Ertürk, 1 aylık görev süreleri boyunca oluşan mali tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Ali Ertürk, kulübün 14 milyon 650 bin TL borcu olduğunu söyledi.

"SATMA DERDİMİZ YOK"Kulüple Nazilli Belediyesi'nin tüm bağlantısını koparmak istediklerini belirten Başkan Ali Ertürk, "Nazilli'de bulunan iş insanlarımızı davet ettik ama ses çıkmadı. Bir takım arkadaşlar geldi ancak sunulan teklif uymadı. Biz belediyeyle tüm bağları koparmak istiyoruz. Yeni sezonda takımın Nazilli Belediyesi'ne maliyeti 30 milyon TL. Yeni yasaya göre profesyonel kulüplere belediye yardım edemiyor. Bizim Nazilli Belediyespor'u satma gibi bir derdimiz yok. Burada kontrol yine bizde olacak. Bunun adı devir. Bilgi kirliliği yapıyorlar. Bizler kapalı kapılar ardında görüşmeler yapmıyoruz" dedi.