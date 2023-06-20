Nazilli Belediyespor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un yeni başkanı Ali Ertürk, yönetiminde görev dağılımını yaptı ve kulübün devredileceğiyle ilgili açıklama yaptı. Yönetim, ilçeye çağrı yaparak kulübün yönetimine talip olmak isteyenlerin cuma gününe kadar başvurmalarını istedi.

Yönetim, kulübün devredileceğiyle ilgili tartışmalarla ilgili açıklama yaparak tekliflere açık olduklarını duyurdu. Aynı zamanda Nazilli Belediyesi'nde başkan yardımcısı da olan Ertürk'ün yönetiminde Ali Gölgesiz başkan yardımcısı, Baskın Aksoy futbol şube sorumlusu, Ufuk Özder genel sekreter, Fatih Kahyaoğlu da basın sorumlusu olarak çalışacak. Yönetim görev bölümünü yaptıktan sonra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

"Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu'na ilçemizden cuma gününe kadar talip olan olmadığı takdirde ise başvuruda bulunan 9 firma ile yönetim olarak görüşmelere başlayacağımızı belirtmek isteriz" diyerek kulübü devralmak isteyen ilçe dışından gruplara kapıyı açan yönetim, "Kulübün hem ekonomik sürdürebilirliği hem de kulübün geleceği için bu kararın olması gerektiğini belirtmek isteriz. Camiamızı yaşanan süreçlerle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz. Kulübün değerlerini koruyan ve şartları belirlenmiş bir anlaşma yaparak taraftarımızın özlediği başarılara yelken açmasına vesile olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.