Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Onur Hüseyin Demir ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 2 genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kulüp yönetimi ilk olarak Alanyaspor'dan Onur Hüseyin Demir'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki golcü 2023-2024 sezonu için 1 yıllık kiralandı.

Nazilli Belediyespor ikinci olarak da yeni sezon yapılanması kapsamında Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı'yı kadrosuna dahil etti, 21 yaşındaki sağ kanatla resmi sözleşme imzalandı.