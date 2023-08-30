Nazilli Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, Onur Hüseyin Demir ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 2 genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kulüp yönetimi ilk olarak Alanyaspor'dan Onur Hüseyin Demir'i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki golcü 2023-2024 sezonu için 1 yıllık kiralandı.
Nazilli Belediyespor ikinci olarak da yeni sezon yapılanması kapsamında Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı'yı kadrosuna dahil etti, 21 yaşındaki sağ kanatla resmi sözleşme imzalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor