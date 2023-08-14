Nazilli Belediyespor, Süleyman Urkay'a devrediliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay'a devrediliyor. Kulüp ile Urkay arasında yapılan anlaşmaya göre, Urkay kulübün borçlarını ödeyecek ve transferlerini gerçekleştirecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden aylardır Nazilli Belediyespor, Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay'a devrediliyor. İki ay içinde üçüncü kez düzenlenen olağanüstü kongrede Urkay'a devri son anda gerçekleşmeyen Nazilli Belediyespor, anlaşmanın yapılmasıyla el değiştirecek. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Urkay arasında kulüple ilgili anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Nazilli Belediyespor ile Süleyman Urkay arasında 30 milyon TL'lik bir anlaşmanın yapıldığı iddia edilirken, kulübün SGK, vergi ve futbolculara olan 15 milyon TL civarında borcun Urkay tarafından ödeneceği bildirildi. Urkay ve ekibinin önümüzdeki günlerde önceden anlaşma sağlanan oyuncuların transferlerini gerçekleştireceği belirtildi. Denizlispor'da 2012-2013 ve 2016-2017 sezonlarında iki dönem başkanlık yapan Urkay'ın adı yine yeşil-siyahlı kulüple de anılıyordu.