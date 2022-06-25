Nazilli Belediyespor Karadayı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde dış transfer çalışmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon Etimesgut Belediyespor forması giyen sağ ve sol kanat mevkiinde görev alan Ahmet Karadayı ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Ahmet Karadayı, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında kendisini Nazilli Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde bulunan kulüp yöneticisi Hakan Şengel, "Ahmet kardeşimiz, ekibimiz tarafından takip edilen ve bizlere katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Transferinin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Spor camiasının yakından takip ettiği Nazilli Belediyespor'da forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Karadayı, "Daha önce Nazilli Belediyespor'da oynamış abi ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda çok güzel ve geçmişi başarılar ile dolu bir camiaya geldiğimi biliyorum. İnşallah da kulübümüzün çıkarları ve kendi hedeflerim doğrultusunda çok çalışarak, camiamızı bu sezon mutlu edeceğime inanıyorum" diye konuştu.

Ahmet Karadayı kimdir?

19 Ocak 1996 (26) Belçika Heusden-Zolder doğumlu Ahmet, aslen gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak futbola Belçika Koninklijke Sporting Hasselt futbol takımının altyapısında başladı. Sağ ve sol kanat mevkilerinde görev alabilen oyuncumuz daha önce Karabükspor ve Kırşehirspor formaları giydi. Oyuncumuz son olarak geçtiğimiz sezon Etimesgut Belediyespor forması giydi ve takımı ile 23 maça çıktı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor