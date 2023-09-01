Nazilli Belediyespor, Efecan Mızrakçı'yı transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattı.

Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Efecan Mızrakçı'yı transfer etti. 19 yaşındaki genç defans oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor'un formasını terletecek. Transfer ile ilgili Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'kulübümüze hoş geldin' diyor; nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN